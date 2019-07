Bart en Daniëlle kwamen om het leven door xtc, hun families komen nu in actie

Jellinek: jongeren nieuwsgierig naar drugs

"Het is inderdaad niet duidelijk hoeveel mensen er jaarlijks aan de gevolgen van xtc overlijden", zegt Tom Bart van verslavingsinstelling Jellinek. "Volgens de officiële getallen zijn er jaarlijks zo'n 20 sterfgevallen, maar dat cijfer is niet representatief. Dat komt omdat het niet altijd makkelijk vast te stellen is waaraan iemand is overleden. Soms is een onderliggend probleem de reden dat iemand is overleden, bijvoorbeeld een hartafwijking. Vanwege de privacy zijn ziekenhuizen ook niet verplicht om drugsdoden te registreren", zegt de preventiewerker.

Een kwart pilletje kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zegt Bart. "Daarom is ons advies: als je geen risico wilt lopen, gebruik dan geen drugs. Er is weleens iemand overleden na een kwart pilletje, maar dat is zeer uitzonderlijk. Hoe meer MDMA, hoe groter de kans op risico's. MDMA is de stimulerende stof in de xtc en zorgt ervoor dat de hartslag omhoog gaat, de lichaamstemperatuur stijgt en organen harder gaan werken. De laatste jaren bevatten pillen steeds meer MDMA; van 80 milligram per pil in 2009 naar 170 milligram tegenwoordig."

De nabestaanden van Danielle en Bart pleiten voor meer voorlichting over xtc. Het Jellinek voorziet daar al in. "We doen veel aan voorlichting. Maar wel aan mensen die al gebruiken of al problemen hebben. We geven geen standaard voorlichting op middelbare scholen omdat dat een averechts effect heeft. Jongeren worden juist nieuwsgierig naar het gebruik van de drugs."