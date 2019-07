Landelijke hittegolf voorbij, maar zeg dat niet tegen mensen in het noorden

'Bizar'

Dat het noorden nog altijd kampt met een hittegolf is volgens Van den Berg 'heel bizar'. "Normaal is het in het zuiden warmer, maar nu hebben we te maken met een omgekeerde situatie. Op de Wadden is er nu nog een hittegolf. De situatie zoals we die nu kennen, is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen."

Is het niet raar dat het meetstation in De Bilt leidend is voor de landelijke gegevens? Van den Berg geeft toe: "Dat is inderdaad een beetje gek. Je zou misschien beter op basis van vijf of zes meetpunten de landelijke gegevens kunnen baseren. Maar vandaag halen veel meetstations de 25 graden niet meer. Het grote deel van het land is verlost van de extreme hitte."

Tropische lucht verdreven

Er wordt voorlopig geen nieuwe hittegolf meer verwacht, maar het blijft nog wel zomers warm. De overgang van extreem heet naar minder warm weer voltrekt zich stapsgewijs. Grijs en koel weer trekt vanuit Zuid-Nederland langzaam naar het noorden en verdrijft in de loop van de komende nacht overal de tropische lucht.