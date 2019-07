Nederlander Dave miljonair na tweede plaats op WK Fortnite

Fort.. wat?

Fortnite is een van de populairste games ooit. Momenteel zijn er ongeveer 200 miljoen geregistreerde spelers, van wie er bijna 80 miljoen regelmatig spelen. Fortnite is in principe gratis, maar gamers kunnen er allerlei extra's voor aanschaffen.

De favorieten op het WK Fortnite waren professionals, die worden begeleid door een complete technische staf. Ze streamen hun wedstrijden, die veel kijkers trekken. Het WK wordt rechtstreeks uitgezonden op Twitch, Youtube, Twitter en Facebook.