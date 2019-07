Extreme hitte voorbij: KNMI beëindigt code oranje

In het zuiden werd eerder op de dag al afgeschaald naar code geel, omdat het daar na stevige regenbuien een stuk koeler werd. Nu is de weerswaarschuwing in zijn geheel opgeheven voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland en Groningen. In Drenthe, Overijssel en Gelderland is het nog code geel, omdat de temperaturen daar zondag nog kunnen oplopen tot 30 graden.

Waddengebied

Het Waddengebied was de enige regio waarvoor geen weerswaarschuwing was afgegeven. Wel was ook daar sprake van een hittegolf, voor het eerst sinds de metingen op Vlieland en Terschelling in 1996 begonnen.