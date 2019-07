Warmste nacht ooit gemeten: 25,6 graden in Deelen

Wéér is er een record verbroken. Het was in Nederland 's nachts nooit warmer dan afgelopen nacht. Het record werd vorig jaar op 24,4 graden gezet, maar vannacht werd het in Deelen (Gelderland) niet kouder dan 25,6 graden.

Deelen was niet de enige plek die vannacht het record wist te verpulveren. Ook in Volkel werd het warm, daar bleef het kwik hangen op 25,1 graden. Lees ook Officiële hittegolf na 'werkelijk bizarre' 29,7 graden vannacht Door de plaknacht van vannacht kunnen we nu ook officieel spreken van een hittegolf. Voor een hittegolf moet het vijf dagen tenminste 25 graden zijn en moet het drie dagen boven de 30 graden worden. Dat is nu het geval. 'Einde is in zicht' "Het einde van de hitte is wel in zicht", zegt Nicolien Kroon van Buienradar. "Maar vandaag wordt het nog bloedheet, dus het is nog steeds aan te raden om de verkoeling op te zoeken." In heel Nederland zal het rond 10.00 uur vanochtend alweer dertig graden zijn. "In Limburg verwacht ik vandaag zelfs 39 graden. Maar het wordt echt overal weer zinderend heet." Ook vannacht warm Pas vanavond en vannacht is er meer bewolking en bestaat er in het midden en zuiden van het land kans op onweer. Het noorden houdt weinig bewolking. Ook aankomende nacht zal warm zijn, met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Na morgen komt er koelere lucht Nederland binnen en zal het ook wisselvalliger worden. Zo warm is het nu bij jou in de buurt: