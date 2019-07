Behoefte aan afkoeling? Nog even doorbijten, pas na dit weekend wat aangenamer

Onweersbuien in Zeeland

Alleen in Zeeland wordt het langzaamaan iets aangenamer. Althans, qua temperatuur. "Morgen aan het eind van de ochtend, begin van de middag, zien we dat de wind gaat draaien in Zeeland. Hij komt daar dan uit het westen. Doordat de wind omslaat, gaat het langzaam wat afkoelen. 's Middags is het dan een graad of 25."

Aan het begin van de avond worden in Zeeland ook onweersbuien verwacht. "Die trekken heel langzaam door. Zaterdagochtend komen die buien ten zuiden van de grote rivieren aan. Op dat moment heeft de rest van Nederland nog hitte", zegt Middendorp. "Het opvallende is dat het in Groningen zaterdag en zondag gewoon 30 graden is, terwijl in de zuidelijke helft van Nederland op zaterdagmiddag flinke onweersbuien zullen ontstaan. Dan wordt het daar ook een fractie minder warm. In Zeeland een graad of 23."

Vanaf maandag overal wat koeler

Vakantiegangers op de Waddeneilanden kunnen opgelucht ademhalen. Daar is het dit weekend perfect strandweer, zegt Middendorp.