Verpleegkundigen zien komst 'superverpleegkundige' als degradatie

De protesten kwamen voor de beroepsvereniging als een verrassing. "Duidelijk is ook dat we niet iedereen hebben gesproken, niet iedereen hebben bereikt. Helaas voelden en voelen veel verpleegkundigen zich niet goed door ons vertegenwoordigd of gehoord", schrijft de beroepsvereniging in een open brief aan de leden.

De beroepsvereniging wil nieuwe gesprekken organiseren met werkgevers, ministerie en vakbonden.

Acties

Maar ook nu de minister meer tijd geeft en de beroepsvereniging gesprekken gaat organiseren, is het actiecomité niet tevreden. "De minister geeft aan dat over de overgangsregeling kan worden gepraat, maar het is de hele wet waar we tegen zijn. We gaan daarom door met onze acties." Vakbond NU'91 zegt het actiecomité te steunen.