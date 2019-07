Verwarde vrouw klimt in boom langs snelweg A1, hulpdiensten halen haar eruit

Een verwarde vrouw is door de Gelderse brandweer en leden van een arrestatieteam uit een boom gehaald langs de A1 bij Ugchelen. Ze dreigde de snelweg op te lopen en is daarna het naastgelegen bos in gegaan en een boom in geklommen.

De vrouw is rond om kwart over tien uit de boom gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daarna kon de afgezette weg al gauw weer worden vrijgegeven. Volgens een cameraman van Persbureau Heitink was een arrestatieteam betrokken. Een politiewoordvoerder wist dat niet met zekerheid te zeggen.