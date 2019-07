Rapport: politie en gemeente Amsterdam maakten fouten rond Ajax - Juventus

Voorafgaand aan de wedstrijd was er weinig politie rond het stadion, omdat veel van de politie-inzet in het centrum nodig was. Daar werd met succes meerdere confrontaties tussen supportersgroepen voorkomen. Maar daardoor lukte het niet om met preventieve maatregelen de rust te bewaren rondom de ArenA.

De Entrada escaleerde uiteindelijk toen de politie waterkanonnen inzette en op paarden door de mensenmassa reed. Tientallen voetbalsupporters en agenten raakten gewond. Ook werden verscheidene mensen opgepakt. Veel supporters klaagden dat de inzet van een kanon een te zwaar middel was.

Proportioneel, maar er is kritiek

Volgens het rapport was de inzet van een waterkanon proportioneel, maar is er wel kritiek te geven op het algehele politieoptreden. Het optreden was op sommige momenten te zwaar omdat ook het de politie niet lukte de goedwillenden van de kwaadwillenden te scheiden. Daardoor kwamen ook ouders met kinderen of mensen in een rolstoel in de hectiek terecht.