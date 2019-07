Journalist moet passages over AIVD in boek aanpassen

De auteur noemt in het boek volgens de dienst 'namen van medewerkers, bronnen, operatienamen en andere informatie' waardoor hij bronnen in gevaar zou kunnen brengen. Modderkolk had al passages geschrapt op verzoek van de AIVD en vond meer niet nodig, ook omdat de operatie al achter de rug is.

Lastig dilemma

Een woordvoerder van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat weten dat het soms een lastig dilemma is. "De vrijheid van nieuwsgaring en journalistiek weegt zwaar, maar de bescherming van mensen die voor diensten werken ook".

Vanwege de zorgen om de veiligheid de bronnen is de zaak voorgelegd aan de rechter, aldus de woordvoerder. Het ministerie is "tevreden" over de uitspraak. Modderkolk reageert teleurgesteld, maar heeft volgens de Volkskrant nog niet besloten of hij in beroep gaat tegen de uitspraak.