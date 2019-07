Hoe D-Day-vlag in het geheim van Soesterberg naar Amerika ging

Gisteren kwamen 'de Amerikanen' de vlag in Soesterberg ophalen met een C17, een groot vliegtuig van de Amerikaanse defensie. "Dat ging met veel egards, dat doen die Amerikanen wel goed", zegt Kreuk. "Ik hoorde zelfs dat de stafsergeant die verantwoordelijk was voor het transport in het vliegtuig heeft moeten slapen naast de kist waar de vlag in bewaard werd."

'Zij zijn op de standen gestorven'

De vlag is nu in zogenoemde 'lock down' gegaan tot 18 juli. Dan mag Kreuk de vlag officieel overhandigen aan president Donald Trump. "Dat ik dan ook mag speechen, vind ik zo bijzonder. Hij is al af en het zal voornamelijk gaan over wat de Amerikanen voor mijn en onze vrijheid hebben gedaan. Het besef dat die jongens op de stranden van Normandië zijn gestorven, emotioneert mij heel erg."