'Man die vrouw doodstak in Kerkrade vermoordde in 1994 al iemand'

De 52-jarige man die woensdag een 42-jarige vrouw doodstak in Kerkrade, heeft in 1994 al een man vermoord. Hij zat voor die daad al jaren in de cel en in een tbs-kliniek. Dat meldt De Limburger.

De krant heeft onderzoek gedaan en familieleden gesproken van de vrouw die woensdag om het leven kwam. Zij zeggen dat de vrouw zijn ex-vriendin was. Ze zou bijna dagelijks contact met de politie hebben gehad omdat ze bang voor hem was. "Maar het systeem heeft gefaald. Ze riep ontelbaar vaak om hulp, maar die heeft ze niet gekregen", zegt een vriendin van het slachtoffer tegen de krant. Lees ook: Vrouw doodgestoken in Kerkrade, mogelijke dader opgepakt in Heerlen Veroordeeld De verdachte werd in november 1994 veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging, meldt De Limburger. De toen 28-jarige man bekende het slachtoffer te hebben doodgeschoten toen hij en zijn broer een familievete met hem wilde 'uitpraten'. Het slachtoffer zou de vriendin van zijn broer hebben beledigd. Volgens de krant werd de man onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen december zouden die voorwaarden zijn afgelopen. De politie wil vooralsnog niet reageren.