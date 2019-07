Kroongetuige Nabil B. smokkelde BlackBerry cel in voor contact met topcrimineel

Het Openbaar Ministerie bleek compleet verrast door de bekentenis van B. dat hij een BlackBerry had. Medeverdachte Mohammed R. schreeuwde 'kankerhond' naar B.

Het kon desondanks niet verhinderen dat zijn broer werd vermoord nadat B. de deal met het OM sloot. "Ik kwam in een rollercoaster terecht", zei B. tijdens de zitting. "Daarom heb ik die telefoon niet ingeleverd."

'Game over'

Volgens B. was het de moeilijkste beslissing in zijn leven om kroongetuige te worden. "Ik moest in drie dagen een beslissing nemen. Want ik wist het is game over." Hij stelt dat hijzelf nooit iemand heeft vermoord, maar er wel bij betrokken was. Ook was hij betrokken bij het opslaan van drugs.