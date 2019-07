VVD-fractieleider Emmen verdacht van smokkel organen dieren

Het ging volgens het Openbaar Ministerie (OM) om ruim 400 ton die in 18 containers naar Azië is vervoerd. Op papier leek het of de producten naar Bulgarije gingen. Voor Europa geldt andere regelgeving.

Strenge regels

De export van dierlijke eiwitten is aan strenge regels gebonden. Die zijn er om te voorkomen dat dierziekten zoals BSE, in de volksmond gekkekoeienziekte genoemd, zich verder verspreiden, aldus OM en NVWA. BSE is een aandoening bij runderen die wordt gelinkt aan de hersenziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens.

