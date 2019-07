Haga Lyceum daagt minister uit: 'Ik wil zijn gezicht zien als er geld uit Saoedi-Arabië komt'

In het rapport van de Onderwijsinspectie staat dat het bestuur de school en de leerlingen schade toebrengt, door onder meer op te trekken met mensen die volgens de AIVD in extremistische kringen verkeren. Ook heeft het bestuur zich volgens de inspectie schuldig gemaakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer gevoerd.

Steun ouders

Eerder vandaag zei een moeder die in de ouderraad zit maar anoniem wil blijven, dat veel ouders het bestuur van de school steunen. De onrust die is ontstaan, is volgens haar aan de minister te danken. Zou zou niet in het belang van de kinderen hebben gehandeld.

"Onze kinderen zijn continu blootgesteld aan vragen van de inspectie. Ze houden er geen rekening mee wat voor invloed dat heeft op hen. De volgende keer wil ik de inspectie tegenhouden als ze langskomen om met mijn kind te praten, en alle ouders staan achter mij."