Koningin Máxima reageert niet op ophef na gesprek met Saoedische prins

Koningin Máxima is vandaag in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, niet ingegaan op de ophef die eind vorige maand is ontstaan over haar ontmoeting tijdens de G20 in Osaka met de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

"Ik denk dat de minister-president en minister van Buitenlandse Zaken hier genoeg over hebben gesproken. Daar wil ik het bij laten", zei Máxima. Bezoek Bangladesh De koningin sprak aan het einde van haar tweedaagse bezoek aan Bangladesh, de eerste VN-reis die ze maakte na de commotie. De regering van premier Sheikh Hasina had haar uitgenodigd in haar rol als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties voor het toegankelijk maken van financiële diensten. Lees ook: Woede om 'bizarre' ontmoeting Máxima en Saoedische kroonprins In juni werd de koningin hiervoor ook uitgenodigd bij de G20, waarvoor zij met Mohammed bin Salman sprak. Saoedi-Arabië organiseert volgend jaar de volgende topontmoeting van de grootste economieën van de wereld. Khashoggi In onder meer de Tweede Kamer kwam er stevige kritiek op de ontmoeting omdat de kroonprins is betrokken bij de brute moord vorig jaar oktober op journalist Jamal Khashoggi. Dat onderwerp kwam in het gesprek met hem niet ter sprake. Terecht vond premier Mark Rutte, want dat hoorde niet bij haar VN-functie. Hij zag geen probleem wanneer ze in de toekomst weer een gesprek met hem heeft. Lees ook: Premier Rutte: 'Optreden van Máxima is volledig verdedigbaar' Koningin Máxima wilde niet zeggen hoe ze de commotie had ervaren, maar benadrukte wel het belang van de onderwerpen die zij tijdens de G20 heeft besproken, namelijk het versterken van de economische positie van vrouwen en hun toegang tot financiële diensten.