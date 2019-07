Belgische vrouw gered na bergbeklimming op teenslippers

Dat schrijft de regionale krant Le Dauphiné. De vrouw, van rond de veertig jaar, beklom de bijna 1400 meter hoge berg in het Juragebergte in de Franse Alpen met haar vriend. Het ging mis toen ze over een kiezeltje liep. Blijkbaar had haar teenslipper niet genoeg grip en gleed ze weg.

Naar het ziekenhuis

Het stel schakelden de hulpdiensten in, waarna zij een helikopter naar de top van de berg stuurde. Ze werden meegenomen en naar het ziekenhuis van Chambéry gebracht.

De hulpdiensten riepen na het ongeluk andere wandelaars op om beter te letten op hun uitrusting. Daar horen teenslippers vermoedelijk niet bij.