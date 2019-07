Man springt met 68.000 euro op zak in de Maas, politie houdt hem aan

Een man uit Rotterdam is met 68.000 euro op zak de Maas ingesprongen. Hij probeerde te ontkomen aan de politie, maar dat is niet gelukt. De man is opgepakt en het briefgeld ligt op dit moment te drogen op het politiebureau.

"Wat doe je als je 68.000 euro op zak hebt, dit niet kan uitleggen en de politie voor je neus staat? Een man aan de Prins Hendrikkade zag nog maar 1 uitweg", zo twittert de politie over het voorval. "Met het geld sprong hij het water in." Waarom de man zo veel briefjes op zak had, is nog niet duidelijk. Eén voor één uitgestald Het bezorgde de politie wel wat extra werk. Ze moesten de natte briefjes één voor één uitstallen op het politiebureau.