Vrouw doodgestoken in Kerkrade, mogelijke dader opgepakt in Heerlen

In Kerkrade is een vrouw op straat neergestoken en overleden. De verdachte is uren later in Heerlen aangehouden. De politie meldt dat de verdachte een 52-jarige man uit Kerkrade is. Het slachtoffer is een vrouw van 42 uit dezelfde stad.

Waarom de vrouw is doodgestoken en om wie het gaat, is nog onduidelijk. De steekpartij vond plaats rond 13.15 uur op de Erensteinerstraat in Kerkrade. Via Burgernet werd de hulp van het publiek ingeschakeld en bij de zoektocht werd een helikopter en een hondenteam ingezet. De politie kreeg daarnaast ook hulp van agenten uit Duitsland, omdat de mogelijkheid bestond dat de dader de grens over zou vluchten.