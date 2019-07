Brrr: het vroor vannacht in Nederland, en dat is best bijzonder

Maar het is wel goed te verklaren. "Overdag wordt de aarde opgewarmd door de zon. 's Nachts straalt de aarde die warmte weer uit, waardoor het weer afkoelt. En dat gaat veel harder als het niet bewolkt is. In het oosten was het vannacht helemaal helder, waardoor het flink kon afkoelen."

Koud in Nederland

Daarnaast zitten we sowieso in koelere lucht deze week, zegt Kroon. "Sinds zondag is het kouder in Nederland. Omdat er niet veel wind staat, blijft dat ook hangen."

De temperatuur krabbelt deze week wel langzaam weer omhoog. "Komende nacht zul je geen vorst meer zien. Er komt namelijk warmere lucht aan en het wordt bewolkt. Morgen zal het zo'n 22 graden zijn, maar het blijft wisselvallig in Nederland." Zo kan het op vrijdag gaan onweren en regenen.