Vijf jaar na MH17: 'Waarom zegt niemand sorry?'

In die periode stelt de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, een memorandum op. Op 7 maart 2014 krijgen alle landen, ook Nederland, dit memo. Het waarschuwt voor 'the real threat of the use of illegal weapons in the airspace of Ukraine'. Het is vier maanden voor de crash. En er wordt niet expliciet gezegd dat burgerluchtvaart gevaar loopt.

In diezelfde periode strijden de (nieuwe) Russische en Oekraïense luchtverkeersleiding om zeggenschap over het luchtruim boven de Krim. Ze zitten elkaar dwars, verstoren frequenties. Het leidt op 2 april 2014 tot een zogeheten 'State Letter' van de internationale organisatie ICAO, die waakt over veiligheid van de luchtvaart: mijd de Krim.