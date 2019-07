Tien minuten na jawoord slaat trouwauto van Ruud en Debbie over de kop

Daar lagen ze dan, op z'n kop op het asfalt in een duur pak en een witte trouwjurk. "Wat gebeurt er nou, dachten we. Ik zette rustig de motor uit en binnen een halve minuut stond mijn getuige al aan de autodeur te trekken. Hij heeft ons eigenlijk gered. Het was al een hele goede vriend, maar hierna had ik hem toch nog maar een extra knuffel gegeven."

'Niet eens een vlek in de jurk'

Wonder boven wonder mankeerde het stel niets. "We hadden nergens last van, er zat niet eens een vlek in de jurk. Het was heel raar, maar eigenlijk hebben we er uiteindelijk alleen maar lol om gehad."

Vooral de groepsfoto die na de crash met alle hulpverleners gemaakt werd, maakt de dag voor het stel onvergetelijk. "En dan vooral dat duimpje van de motoragent om te benadrukken dat echt alles oké met ons was, maakt het af."