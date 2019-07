Vliegtuigen raken elkaar op Schiphol, schade aan beide toestellen

Vliegtuigmaatschappij Easyjet heeft intussen ook gereageerd op het incident. In een verklaring zeggen zij dat 'er onmiddellijk een onderzoek is ingesteld'.

Officiële verklaring Easyjet:

"easyJet kan bevestigen dat twee toestellen elkaar geraakt hebben tijdens de zogenaamde pushback vanochtend op Schiphol. Eén van de toestellen was easyJet vlucht EJU8868 van Amsterdam naar Londen Gatwick.

De passagiers aan boord zijn inmiddels terug in de terminal, waar ons grondpersoneel voor ze zorgt en ze op de hoogte houdt van de laatste informatie.

De vlucht naar Londen Gatwick zal nu worden uitgevoerd door een ander toestel, dat op dit moment onderweg is naar Amsterdam.

De veiligheid en het welzijn van onze passagiers en crew is easyJet’s hoogste prioriteit. Er is onmiddellijk een onderzoek ingesteld, volgens procedure, om te begrijpen wat er precies gebeurd is."