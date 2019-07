Met spoed gezocht: honderden jonge bakkers zoals Floris (25)

Vijfhonderd bakkers met pensioen

Dat kunnen lang niet alle bakkers zeggen in Nederland. Van de ongeveer 1800 bakkers gaan er de komende tien jaar zeker 500 met pensioen. Daar is opvolging voor nodig, maar de jongeren staan nog niet allemaal zoals Floris in de rij. "Je moet een vakman zijn én een ondernemer. En dat in een vak waar veel vooroordelen over zijn. Dat is lastig", zegt Martijn Verkerk van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV).

Daarom is er een campagne gestart om nieuwe bakkers te werven. "Als we nu namelijk niet beginnen met het klaarstomen van nieuwe bakkers, dan is de kans aanwezig dat er over een paar jaar veel bakkerijen moeten sluiten."