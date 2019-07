Kerk ontslaat Amsterdamse priester Pierre Valkering na coming-out

Volgens de kerk heeft Valkering de mogelijkheid om tegen zijn ontslag in beroep te gaan. Of hij dat ook zal doen, is onduidelijk. Valkering heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws.

Canal Parade

Valkering stond al langer bekend als iemand die opkomt voor de rechten van lhbti'ers. In 2016 wilde hij meevaren tijdens de Canal Parade, de botenparade die jaarlijks tijdens de Pride Amsterdam wordt gehouden, maar dat werd hem door de bisschop verboden.

Toen hij zijn boek begin april uitbracht, had hij al door dat dat problemen kon opleveren. "Het is duidelijk dat ik mij met dit boek op bijzonder glad ijs begeef, of zelfs in een mijnenveld", zei hij in een interview met de Gaykrant. "Want het gaat in sterke mate over seks en over het priesterschap en dat zijn, zeker in combinatie met elkaar, geweldige taboeonderwerpen waarbij de seinen snel op rood springen en de alarmbellen gaan rinkelen."