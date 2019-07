Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermist meisje

Er is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar het vermiste meisje uit Epe. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. De politie wil niet zeggen of het om het meisje gaat. Het lichaam is gevonden in het water bij de Middendijk in Nijbroek. De politie noemde de vermissing eerder urgent.

De politie heeft de weg afgezet en doet onderzoek bij een afgeschermde plek. Zoektocht vrienden Vandaag zocht de politie onder meer met een boot en een helikopter naar sporen van het vermiste 18-jarige meisje. Ook startten bekenden van haar een zoektocht, maar de politie riep op dat vooral niet te doen om eventuele sporen niet uit te wissen. Het meisje werd voor het laatst gezien iets voor 04.00 uur 's nachts toen ze van het feestje naar huis vertrok. Zaterdag verscheen ze ook niet op haar werk. Dat was voor haar niet gebruikelijk, liet de politie weten.