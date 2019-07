Politie zoekt met boot en helikopter naar vermiste Loes (18)

De politie spreekt van een 'urgente vermissing'.

Nooit thuis aangekomen

Loes is in Oene voor het laatst gezien rond 04.00 uur 's nachts toen ze van het feestje naar huis vertrok. Ze is nooit thuis aangekomen en gisteren is ze ook niet op haar werk verschenen. "Dat is voor haar niet gebruikelijk", vertelt de politie.