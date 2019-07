Man zwaargewond na ontvoering in Beverwijk

De man werd rond kwart voor elf in de avond ontvoerd door meerdere personen. Ze gooiden hem in een bestelbus en gingen ervandoor. Mogelijk is daar ook bij geschoten. Waarom de man werd ontvoerd, is nog niet duidelijk.

Hoge snelheid

De politie zag het bestelbusje korte tijd later in Beverwijk rijden. Toen de chauffeur dat in de gaten kreeg, ging hij er met hoge snelheid vandoor. De ontvoerde man werd op een gegeven moment uit de bestelbus gegooid. Hij bleek zwaargewond.