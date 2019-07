Loes (18) vermist, niet thuisgekomen na feestje

Dit betekent volgens de politie dat er andere middelen en meer mensen worden ingezet bij de zoektocht naar de vrouw.

Loes is in Oene voor het laatst gezien rond 04.00 uur 's nachts toen ze van het feestje naar huis vertrok. Ze is nooit thuis aangekomen en gisteren is ze ook niet op haar werk verschenen. "Dat is voor haar niet gebruikelijk", vertelt de politie.

Camerabeelden

De politie vraagt mensen uit de omgeving om camerabeelden te delen. Loes droeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwart T-shirt, gele jas, witte schoenen en reed op een elektrische fiets van het merk Giant.