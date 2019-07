Amerika vraagt ook Duitsland om grondtroepen Syrië

De speciale Syrië-gezant van de Amerikaanse regering, James Jeffrey, heeft Berlijn gevraagd om hulp van de 'Bundeswehr' voor de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), meldden Duitse media zondag.

Actief in woestijn

De SDF zijn overwegend Koerdische milities die met vooral Amerikaanse steun tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat vechten. De IS-terroristen zijn vrijwel verslagen in de bewoonde wereld van de regio, maar nog actief in de Syrische woestijn die zich uitstrekt van het westen van Syrië tot in centraal Irak.