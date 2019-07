100.000 kippen omgekomen bij enorme brand in kippenschuur

"Ze konden gelijk als verloren worden beschouwd." De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg op nog meer kippenschuren.

'Verschrikkelijk'

In de twee loodsen zaten in totaal 100.000 kippen. Die hebben het allemaal niet gered, zegt de woordvoerder. "Het is verschrikkelijk. De boer is natuurlijk in alle staten op dit moment."