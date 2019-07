Gps-tracker populairder dan ooit, maar moet je je kind wel willen volgen?

Toch kijkt niet iedereen daar zo tegenaan. Jade Sjak-Shie is moeder van twee dochters, Jayleigh (zeven jaar) en Novalee (drie jaar) en heeft voor beide kinderen sinds enkele maanden een gps-tracker. In het dorp waar ze wonen is het 'hot en happening', zegt ze. "Bijna ieder kind loopt ermee rond. En toen verhalen rondgingen dat in de buurt een man kinderen in zijn busje lokte, besloten wij ze ook aan te schaffen."

Vertrouwen

Hoewel Jade op de hoogte is van kritiek van verschillende deskundigen, is ze er maar wat blij mee. Als haar dochter buiten speelt en zich een half uurtje niet laat zien, kijkt ze even waar ze is. Nog nooit heeft ze hoeven in te grijpen. "Ik vertrouw mijn kinderen wel, maar ik vertrouw andere mensen niet. Mijn dochters vinden het een leuke gadget, ik weet waar ze zijn en als ik ze nodig heb, bel ik even. Ik zie er geen kwaad in."

Pedagoog Van der Wal denkt er het hare van. "Een kind moet geen vertrouwen verdienen, een kind moet vertrouwen krijgen. Begrijp me niet verkeerd, ik hou van de digitale mogelijkheden. Maar in dit apparaatje zie ik niks. Het biedt niet de veiligheid voor je kind die je hoopt."