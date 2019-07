Enorm onderzoek naar De Nachtwacht, schilderij komt in grote glazen vitrine

Het museum noemt het zelf het grootste en meest veelzijdige onderzoeks- en restauratieproject in de geschiedenis van De Nachtwacht. Voor het oog van het publiek zal het schilderij in een speciaal ontworpen glazen ruimte komen te hangen waardoor de 25 betrokken medewerkers er goed bij kunnen. Die vitrine is zo'n 4,4 meter hoog en het glas is een centimeter dik.

Beter kijken

Volgens het Rijksmuseum is het project hard nodig."Er treden allerlei processen op die we beter moeten onderzoeken", zei Petria Noble, hoofd van het restauratieatelier van het Rijksmuseum, eerder tegen NRC Handelsblad. "Die houden we in de gaten tijdens routinecontroles, maar er komt een moment dat je beter moet gaan kijken."