Hoge Veluwe wil geen wolven en sluit het park af met hoge hekken

De ecoducten maken het park sinds 2013 toegankelijk voor wild van buitenaf. Maar daar komt door de hekken dus een einde aan. "Het park is nu gesloten voor grofwild van buiten", schrijft Van Voorst tot Voorst. "Dat blijft zo tot we nieuwe afspraken hebben gemaakt met de provincie Gelderland en Natuurmonumenten over de instroom van herten en over de wolf."

Provincie niet gelukkig

Doordat De Hoge Veluwe particulier bezit is mag het zelf besluiten de hekken neer te zetten. De provincie Gelderland heeft al laten weten er niet gelukkig mee te zijn, maar volgens Van Voorst tot Voorst is het hard nodig om het vele wild dat het park binnenkomt een halt toe te roepen.

Sinds de plaatsing van ecoducten kampt het park met een flinke toename van het wild, stelt hij. Het brengt volgens hem veel problemen met zich mee. "We hebben altijd gezegd: we willen geen overlast krijgen van de buren. Maar we hebben nu al voor het derde jaar een grote groep herten uit het Deelerwoud. En die moeten we afschieten om het natuurlijk evenwicht in het park te behouden. Er gaan namelijk nauwelijks herten uit het park naar buiten."