Astrid en Sonja vrezen wraak van Holleeder na veroordeling

De twee zussen hebben de uitspraak met hun kinderen op de rechtbank gevolgd, in een beveiligd gedeelte. "We hebben de uitspraak via de beeldschermen gezien. We zaten allemaal bij elkaar."

Tranen voor Cor van Hout

Holleeder is veroordeeld voor het opdracht geven van vijf moorden. Als eerste zaak werd de moord op Cor van Hout behandeld door de rechtbank. Sonja Holleeder was getrouwd met Cor. "Toen er een veroordeling werd uitgesproken, barstte ik in tranen uit. Sonja en ik zijn elkaar in de armen gevlogen", zegt Astrid. "Voor zijn gerechtigheid hadden we het gedaan."