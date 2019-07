Mooiste en dramatische momenten van Robben op een rij

Na twaalf jaar wordt het weleens tijd om de Champions League te winnen, is in 2013 het sentiment in München als Bayern weer in de finale staat. Een jaar eerder ging de club in de finale nog onderuit tegen Chelsea. En ook Inter Milaan bleek enkele jaren eerder te sterk.

Tegenstander komt ook uit Duitsland, Borussia Dortmund. De stand is 1-1 als in de 89ste minuut Robben met een hakje wordt aangespeeld. Hij slalomt tussen de verdedigers door en zet de doelman op het verkeerde been. Heel München is door het dolle heen en Robben wordt uitgeroepen tot man of the match.