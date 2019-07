Amsterdam gaat songfestival niet organiseren

Duncan Laurence won dit jaar het songfestival in Tel Aviv, waardoor Nederland het muziekfestival volgend jaar moet organiseren. Nu zijn alleen Utrecht, Arnhem, Rotterdam, Den Bosch en Maastricht nog in de race om dit te gaan doen.

'We hebben het geprobeerd'

"We hebben geen locatie hier", zegt een woordvoerder van de burgemeester. "Het eisenpakket van de European Broadcasting Union is vrij stevig. Een aantal plekken in Amsterdam kwam daarvoor in aanmerking. We hebben het echt geprobeerd, maar het gaat niet lukken."