Arjen Robben (35) stopt met voetballen

Robben debuteerde in 2000 bij FC Groningen. Daarna speelde hij bij PSV, Chelsea, Real Madrid en tien seizoenen bij Bayern München. Met die laatste club beleefde hij in 2013 een van zijn hoogtepunten, toen hij de Champions League won ten koste van Borussia Dortmund. In de laatste minuut scoorde hij het winnende doelpunt.

'Moeilijkste beslissing'

De beslissing om te stoppen was niet makkelijk, laat Robben weten in een verklaring. "Zonder twijfel is het de moeilijkste beslissing die ik in mijn loopbaan heb moeten nemen. Een beslissing waarbij 'hart' en 'verstand' met elkaar in botsing kwamen", zo schrijft hij.

"De liefde voor het spelletje en de overtuiging dat je nog steeds de hele wereld aankan, tegenover de realiteit dat niet altijd alles loopt zoals je zou willen en je niet meer dat jochie van 16 bent, dat nog geen idee had wat een blessure inhield. Op dit moment ben ik fit en gezond en als liefhebber van vele andere sporten wil ik dit voor de toekomst graag zo houden. Stoppen doe ik dus definitief, maar het is goed zo."