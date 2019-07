Rondvaart door Amsterdam en huldiging op Museumplein bij winst WK

Hoewel het dus nog onzeker is of die huldiging er komt, zijn de voorbereidingen al wel begonnen. "Om organisatorische redenen is dat noodzakelijk."

Zondag finale

Zondag staat Nederland in Lyon in de finale tegen de Verenigde Staten. De wedstrijd begint om 17.00 uur.

Twee jaar geleden, na de winst van het EK in eigen land, werden de Nederlandse voetbalsters gehuldigd in Utrecht. Toen huldigden in Park Lepelenburg 12.000 mensen de voetbalsters.