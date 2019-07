Man krijgt tbs voor negen jaar stalken van minderjarig meisje

Het slachtoffer is nu 17 jaar. Zij was niet de enige die met de Zwollenaar te maken kreeg. De man viel ook zijn ex-vriendin, waarmee hij een dochter heeft, structureel lastig. De impact op haar leven was ontzettend groot, vertelde de ex-vriendin eerder aan RTL Nieuws.

Doodsbedreigingen

Op het ene moment deed hij zijn best en stuurde hij lieve berichtjes, op het andere moment kreeg de ex-vriendin doodsbedreigingen en dreigde hij hun dochter te ontvoeren. Zo verscheen hij twee keer bij de school van hun dochter. Eén keer was de ex-vriendin er op tijd bij en kon ze haar dochter nog net uit de klas meenemen. Haar ex reed hen vervolgens klem met de auto. "Doodeng", zei zijn ex daarover.