Schrijver bezocht seriemoordenaar 30 keer in cel: 'Het was een vreselijke man'

Zeker vijf moorden

Willem van Eijk vermoordde in 1971 Cora Mantel (15) en in 1974 Aaltje van der Plaat (44) op gruwelijke wijze. Cora werd naakt gevonden in een greppel, ze bleek gewurgd en verkracht. Ook Aaltje werd naakt gevonden, zij was zwaar verminkt. Haar buik lag open, haar borst was afgesneden en ze had zeker 27 diepe snij- en steekwonden.

Van Eijk werd veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs, maar werd in 1990 weer vrijgelaten.

Drie jaar later ging het weer fout. Hij vermoordde in 1993 Michelle Fatol (23), in 1994 volgde Annelies Reinders (31) en in 2001 werd ook Sasja Schenker (34) door Van Eijk om het leven gebracht. Alle drie de vrouwen werkten in de prostitutie. Het Beest van Harkstede werd uiteindelijk opgepakt en werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.