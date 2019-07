Holleeder hoort vandaag zijn straf: krijgt hij levenslang?

Voor het OM is het duidelijk: Holleeder moet en zal levenslang krijgen. Maar zelf ontkent Holleeder elke betrokkenheid, zijn advocaten hebben gepleit voor vrijspraak. Konijnenbelt: "Wat de uitspraak van de rechter ook zal zijn, óf Holleeder is ontevreden, óf het OM. De kans dat één van hen in hoger beroep gaat, is dan ook groot."

Zwaarste verdenking

Ook al is de uitspraak waarschijnlijk niet definitief, het is toch een mijlpaal, zegt Konijnenbelt. "Holleeder heeft vastgezeten voor de ontvoering van Freddy Heineken, voor afpersing en bedreiging. Maar hij is nooit veroordeeld geweest voor moord. Het is de zwaarste verdenking mogelijk. Maar voor het OM was het niet makkelijk. Er is weinig hard bewijs."