Veroordeeld na levenslang: 'Het kan heel uitzichtloos zijn'

Dat aantal is flink toegenomen. Nu wordt het vonnis een paar keer per jaar uitgesproken. Volgens de regels die in 2017 zijn ingevoerd, komt na 25 jaar een herbeoordeling. Een adviescollege onderzoekt dan de kans op herhaling en gevaar voor de samenleving. Maar de minister neemt de uiteindelijke beslissing en de koning stemt daarmee in. Als de minister het niet ziet zitten, blijft de gedetineerde vastzitten.

Volkswoede

En juist dat systeem deugt niet, meent Van Hattum, die vindt dat een onafhankelijke rechter daarover zou moeten beslissen. "Een minister zal een gedetineerde niet snel vrijlaten uit angst voor volkswoede. Alleen de mening van de slachtoffers wordt momenteel gewogen. Zelfs al hebben deskundigen meermaals verklaard dat de kans op herhaling laag is. Tot nu toe is die herbeoordeling voor niemand positief uitgepakt."

Met die wetenschap in je achterhoofd is een levenslange gevangenisstraf uitzichtloos, meent Van Hattum. Hoe Holleeder morgen wakker wordt en wat hij zal doen, zullen weinig mensen weten. Wat voor Holleeder wel scheelt, is dat hij nog verschillende juridische processen in het vooruitzicht heeft. "Dat is belangrijk om hoop te houden."