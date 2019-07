Seriemoordenaar Willem van Eijk ('Beest van Harkstede') overleden in gevangenis

Van Eijk overleed op 19 juni in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Het is onduidelijk hoe hij is overleden. "Het was een vreselijke moordenaar, een verschrikkelijke man", vertelt schrijver Sytze van der Zee aan RTL Nieuws. Hij bezocht Van Eijk zeker dertig keer in de gevangenis.

Gewurgd, verkracht en opengesneden

De man uit Harkstede werd 44 jaar geleden voor het eerst veroordeeld voor twee moorden. In 1971 en in 1974 vermoordde hij Cora Mantel (15) en Aaltje van der Plaat (44) op gruwelijke wijze. Cora werd naakt gevonden in een greppel, ze bleek gewurgd en verkracht. Ook Aaltje werd naakt gevonden, zij was zwaar verminkt. Haar buik lag open, haar borst was afgesneden en ze had zeker 27 diepe snij- en steekwonden.

Van Eijk bekende uiteindelijk de twee moorden te hebben gepleegd en kreeg 18 jaar cel en tbs opgelegd. Hij verbleef vervolgens een lange periode in de Van Mesdagkliniek in Groningen, waar hij een relatie kreeg met penvriendin Adri. In 1990 werd hij vrijgelaten, mede vanwege die relatie die hem 'goed zou doen'.