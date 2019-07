Nederlandse militair aangehouden na drugsvangst op marinebasis Curaçao

De man uit het Limburgse Peel en Maas werd zaterdag opgepakt. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdenking tegen hem is dat hij de drugs van Curaçao naar Nederland wilde smokkelen.

Onderzoek gestart

De marechaussee was een onderzoek gestart nadat informatie was binnengekomen over mogelijke drugssmokkel via de militaire logistieke lijnen. Hoe groot de partij drugs is die is onderschept, is niet bekendgemaakt.