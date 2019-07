Heeft de eikenprocessierups ook goede eigenschappen? (spoiler: nee)

Nu heb ik wel vaker een onterecht (of onverklaarbaar) gevoel van medelijden, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of mijn compassie dit keer misschien terecht is. Is het niet zielig dat we zo'n rups massaal de dood in willen jagen? Misschien heeft de eikenprocessierups wel een hele belangrijke functie in het ecosysteem. Begaan we niet een hele grote fout om dit dier met zoveel geweld te bestrijden?

'Geen schoonheid'

Ik besloot deze vraag voor te leggen aan een aantal deskundigen, te beginnen bij mijn oom Marc Maas. Hij is dierenarts en hij heeft een groot hart, zeker als het om dieren gaat. " Tja, het is een ethisch vraagstuk: kun je zomaar zoveel dieren uitroeien? Als het om een mooie rups of vlinder ging, zouden mensen waarschijnlijk al lang een petitie zijn gestart om 'm te behouden, maar de eikenprocessierups is natuurlijk niet echt een schoonheid."