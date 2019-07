Blok verdedigt koningin: 'Zonder deze gesprekken kan Máxima haar werk niet doen'

Het gesprek tussen Máxima en Bin Salman vond plaats tijdens de G20 in Japan. Een paar dagen eerder was een VN-rapport verschenen waarin stond dat de kroonprins betrokken was bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Maar daar werd in het gesprek met geen woord over gerept.

Kwetsbare positie

Tijdens een Kamerdebat over de kwestie zeiden diverse partijen te vinden dat Máxima rekening had moeten houden met het net verschenen VN-rapport. Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) misbruikt de Saoedische pers het gesprek nu en is de koningin daardoor in een kwetsbare positie gebracht.

Ook CDA en ChristenUnie zijn ongelukkig met de ontmoeting. "Had die niet achter gesloten deuren kunnen plaatsvinden?", vroeg CDA'er Martijn van Helvert. Ook PVV, SP, PvdA en GroenLinks hebben scherpe kritiek.