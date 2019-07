Krabben, crème of koelen: wat helpt nou echt tegen jeuk?

Kruisje, mentholcrème of aloë vera?

Het zetten van een kruisje op een jeukende muggenbult kan verlichting geven, zegt Evers. "Dat is een pijnprikkel, en pijn remt jeuk. Maar na een tijdje is die uitgewerkt en komt de jeuk terug." Dat geldt volgens Evers ook voor het koelen van de plek die jeukt of het insmeren van die plekjes met mentholcrème of aloë vera. "Dat geeft zeker verlichting, dus als je even van de jeuk af wilt zijn kun je dat zeker doen. Maar het helpt maar tijdelijk, en daarna begint het weer te jeuken. Om langdurige jeuk echt tegen te gaan, moet je het professioneler aanpakken."

Dat weet Thio ook. Hij krijgt de meest complexe jeukgevallen op zijn spreekuur. "Mensen komen niet bij ons op de poli voor een paar muggenbulten. Vaak is er sprake van een ondraaglijke jeuk die al weken aanhoudt. Gelukkig voor hen is er vaak wel iets wat we kunnen doen." Hij adviseert mensen met jeuk dan ook vooral om naar hun huisarts te gaan, die ze eventueel kan doorverwijzen naar een dermatoloog. "Er is meer mogelijk op het gebied van jeukbestrijding dan mensen vaak denken."