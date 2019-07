Advocaat nabestaanden aanslag Utrecht: 'Hij komt compleet gestoord over'

Spanning, woede, verdriet. In de zittingszaal van de rechtbank in Utrecht kwamen veel gevoelens vandaag samen. Ook al hadden de nabestaanden en slachtoffers van de tramaanslag zich maanden voorbereid op een confrontatie met Gökmen T., het was heftiger dan gedacht. "Hij kwam compleet gestoord over", zegt advocaat Sébas Diekstra.

"Lafaard! Varken!" De vader van de doodgeschoten Roos (19), Rene Verschuur, schreeuwde een deel van de woede die in hem zat er vanochtend uit tijdens de eerste rechtbankzitting tegen tramschutter Gökmen T. Daar heeft hij geen seconde spijt van, vertelt Sébas Diekstra, advocaat van Rene, aan RTL Nieuws. 'Hij kon zich niet meer inhouden' "Al die tijd leefde hij naar deze dag toe. De woede en boosheid zijn dan ook intens. Als je dan tijdens de zitting hoort dat jouw dochter het als ongelovige eigenlijk heeft verdiend dat ze is gestorven, dan begrijp ik dat je zo reageert. Hij kon zich echt niet meer inhouden." Lees ook Nabestaanden woest en in tranen bij rechtszaak Gökmen T.: 'Teringlijer' Tijdens de pro-formazitting van vandaag werd duidelijk dat T. de aanslag pleegde 'voor zijn geloof'. Op een briefje dat kort na de aanslag werd gevonden bij de vluchtauto van T. stond onder meer: "Jullie maken moslims dood en willen ons geloof van ons afpakken. Dat gaat niet lukken. Allah is groot." 'Laat niemand met ons geloof spotten' De rechter las daarnaast een deel voor uit eerdere verhoren van T. "Ik laat niemand met ons geloof spotten. Ik heb die mensen doodgeschoten. Ik laat zien dat jullie niet van diamant zijn en wij niet van zand. Als ik duizend levens had, zou ik ze allemaal aan Allah geven." Lees ook OM leest briefje voor dat Gökmen T. achterliet na aanslag Utrecht Die uitlatingen maakten het vandaag extra heftig voor de nabestaanden, vertelt Diekstra. "Het leek erop dat hij volledig gelooft in zijn motieven en dat hij rechtvaardigt wat hij heeft gedaan. Hij is overtuigd van zijn daden. Dan snap ik het dat je als nabestaande echt woest wordt." 'Hij had totaal geen berouw' Aan het begin van de zitting was er een moment dat T. de zittingszaal inkeek met een kleine glimlach op zijn gezicht. Uit niets bleek dat T. spijt had van zijn daden. Diekstra: "Er zat daar iemand die totaal geen berouw toonde en dat is niet te bevatten. Je verwacht mededogen en empathie." De vader van de doodgeschoten Roos (19) samen met advocaat Sébas Diekstra © ANP Ook advocaat Rutger Sturkenboom die de nabestaanden van de doodgeschoten Rinke Terpstra (49) bijstaat, vond dat stuitend. "Uit zijn woorden sprak een overduidelijke minachting naar de slachtoffers en de rechtbank." Geradicaliseerd Sturkenboom vond dat T. 'zwaar geradicaliseerd' overkwam. Diekstra onderschrijft dat. "Dat bandje over zijn ideologisch perspectief bleef hij maar afspelen." Toch gaf het OM vandaag aan dat er in het onderzoek tot nu toe geen aanwijzingen gevonden zijn dat er signalen waren dat T. iets dergelijks aan het beramen was. Op dit moment blijven er nog zeker vijftig mensen bij de politie werken aan de zaak, onder meer specialisten op het gebied van radicalisering. In september zal T. opnieuw voor de rechtbank verschijnen.