OM leest briefje voor dat Gökmen T. achterliet na aanslag Utrecht

Kort na de aanslag in Utrecht op 18 maart van dit jaar liet Gökmen T. een briefje achter. Wat daar nou precies opstond, was lang onduidelijk. In de eerste zitting van de rechtszaak tegen T. las het Openbaar Ministerie de tekst voor.

Op het briefje dat werd gevonden bij de auto waar T. in vluchtte, stond: "Ik doe dit voor mijn geloof. Jullie maken moslims dood en willen ons geloof van ons afpakken. Dat gaat niet lukken. Allah is groot." Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond. Gökmen T. T. kon later die dag opgepakt worden in een woning van een vriend. Sindsdien zit hij vast en vandaag stond hij voor het eerst voor de rechter. Het ging om een pro-formazitting, waarbij de zaak niet inhoudelijk werd behandeld. Desondanks vroeg de rechter T. wel waarom hij vier mensen doodde. 'Laat niemand met ons geloof spotten' "Dat heb ik jullie al verteld", was het antwoord. T. doelde daarmee op eerdere verklaringen die hij had afgelegd. De rechter las een deel daarvan voor. T. zou hebben gezegd: "Ik laat niemand met ons geloof spotten. Ik heb die mensen doodgeschoten. Ik laat zien dat jullie niet van diamant zijn en wij niet van zand. Als ik duizend levens had, zou ik ze allemaal aan Allah geven." Hij stelde ook: "De profeet wordt als karikatuur vernederd. Denken jullie nou echt dat wij niets terug zouden doen?" 'Varken dat je bent!' Bij de zitting waren veel nabestaanden aanwezig. Ze zaten vol woede en verdriet. "Lafaard, varken dat je bent", riep de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur (19). "Ik wou dat hij omdraaide en mij aankeek terwijl ik dat naar hem riep. Ik ben heel blij dat dat is gelukt", vertelde Rene aan RTL Nieuws. Lees ook Nabestaanden woest en in tranen bij rechtszaak Gökmen T.: 'Teringlijer'